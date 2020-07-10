В Сургутском районе вновь рост случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сургутский район оказался лидером по числу новых пациентов с коронавирусом за последние сутки. В течение недели в этой роли также были Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовский район. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 263 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах: «Сургутский район — 43; Сургут — 40; Ханты-Мансийск — 35; Нефтеюганск — 34; Нижневартовск — 31; Когалым — 21; Нягань — 12; Лангепас — 8; Нефтеюганский район — 5; Советский район — 5; Пыть-Ях — 5; Радужный — 5; Урай — 5; Октябрьский район — 4; Нижневартовский район — 3; Кондинский район — 2; Ханты-Мансийский район — 2; Мегион — 2; Югорск — 1.», — сообщили в оперштабе.

За сутки в Югре от коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Состояние 68 пациентов тяжелое, 51 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО накануне вышел из числа трех российских регионов с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Режим самоизоляции в Югре продлен до 12 июля.