Коронавирус впервые обнаружили у тундровиков ЯНАО

Оленевод пообщался с родственниками в райцентре и заразился СOVID Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый случай коронавируса был подтвержден среди тундрового населения ЯНАО. Об этом 10 июля сообщила руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова.

«В ямальской тундре выявлен случай коронавирусной инфекции Известна цепочка по которой инфекция попала туда. Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре, в домашнем очаге у которых был впоследствии подтвержден коронавирус», — сообщила глава оперштаба. По словам Бучковой, сейчас заболевший уже находится в оперативном штабе в Салехарде, эпидемиологи пока считают его тест на коронавирус сомнительным, круг контактынх с заболевшим лиц установлен.

При этом за минувшие в ЯНАО подтверждено 208 новых случаев COVID, из которых 189 — в населенных пунктах округа. Один пациент скончался, 96 человек выздоровело.

Всего с начала пандемии в ЯНАО подтвердилось 7 547 случаев COVID, 52 человека скончалось, 2 936 выздоровело. На сегодняшний день в больницах остаются 967 пациентов с COVID-19, 29 пациентов находится в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом.