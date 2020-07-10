Дорогая клумба вызвала негодование курганцев. Они готовы пикетировать мэрию Фото предоставлено Татьяной Лесниковой

Жители курганского города Катайск не хотят видеть на территории дома культуры «Лучезар» слишком дорогую, по их мнению, клумбу. Вместо нее население предлагает сделать фонтан. В знак протеста люди готовы выйти на митинг. Об этом URA.RU рассказала жительница Катайска Татьяна Лесникова.

«Для нашего города — не мелко. Ведь совсем проигнорировали то, что просили жители города. Клумба для цветов стоимостью 2 800 000 рублей — золотая клумба. Готовы митинговать, но не разрешат из-за коронавируса», — уточнила Лесникова.

Предварительно городские власти приглашали население, чтобы выслушать мнение. Люди предлагали сделать фонтан. «Чтоб муниципалитету не было накладно, можно было бы за территорией дома культуры сделать качели-лодочку и карусели за небольшую плату, чтоб расходы покрыть за фонтанчик», — пояснила Лесникова.

Другие жители города поддерживают мнение, что 2,8 млн рублей можно было распределить не только на обустройство клумбы. Катайску, по мнению участников городского паблика в соцсети, не хватает деревьев и штата дворников, чтобы следить за порядком.

В отделе по архитектуре и строительству администрации Катайска рекомендовали обратиться к руководителям. Получить комментарии главы района Глеба Морозова и главы Катайска Сабиржана Мусалямова URA.RU не удалось. Застать их на рабочем месте не получилось.

В паблике «Типичный Катайск» администрация района ответила жителям: «Проект благоустройства сквера возле ДК „Лучезар“ обсуждался на сессии по соучаствующему проектированию, которую провела областная команда „Городские реновации“. Все пожелания горожан были учтены при составлении проекта. Но, к сожалению, бюджет этого строительства был уменьшен на 5 млн рублей, поэтому все желания горожан учтены не будут. Работы будут выполнены в объеме выделенных средств».