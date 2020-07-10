Жители курганского города Катайск не хотят видеть на территории дома культуры «Лучезар» слишком дорогую, по их мнению, клумбу. Вместо нее население предлагает сделать фонтан. В знак протеста люди готовы выйти на митинг. Об этом URA.RU рассказала жительница Катайска Татьяна Лесникова.
«Для нашего города — не мелко. Ведь совсем проигнорировали то, что просили жители города. Клумба для цветов стоимостью 2 800 000 рублей — золотая клумба. Готовы митинговать, но не разрешат из-за коронавируса», — уточнила Лесникова.
Предварительно городские власти приглашали население, чтобы выслушать мнение. Люди предлагали сделать фонтан. «Чтоб муниципалитету не было накладно, можно было бы за территорией дома культуры сделать качели-лодочку и карусели за небольшую плату, чтоб расходы покрыть за фонтанчик», — пояснила Лесникова.
Другие жители города поддерживают мнение, что 2,8 млн рублей можно было распределить не только на обустройство клумбы. Катайску, по мнению участников городского паблика в соцсети, не хватает деревьев и штата дворников, чтобы следить за порядком.
В отделе по архитектуре и строительству администрации Катайска рекомендовали обратиться к руководителям. Получить комментарии главы района Глеба Морозова и главы Катайска Сабиржана Мусалямова URA.RU не удалось. Застать их на рабочем месте не получилось.
В паблике «Типичный Катайск» администрация района ответила жителям: «Проект благоустройства сквера возле ДК „Лучезар“ обсуждался на сессии по соучаствующему проектированию, которую провела областная команда „Городские реновации“. Все пожелания горожан были учтены при составлении проекта. Но, к сожалению, бюджет этого строительства был уменьшен на 5 млн рублей, поэтому все желания горожан учтены не будут. Работы будут выполнены в объеме выделенных средств».
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