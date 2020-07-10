Глава российской разведки прокомментировал задержание Сафронова

Сергей Нарышкин заявил, что дело Ивана Сафронова не связано с его работой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель службы внешней разведки России Сергей Нарышкин объяснил задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Глава разведки отметил, что дело Сафронова никак не связано с его работой, пишет ТАСС.

«Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта», — заявил Нарышкин. Также он отметил, что никому не советует давить на следствие. Виноват ли Сафронов, может определить только суд, сказал глава разведки.

Лефортовский суд 7 июля арестовал Ивана Сафронова по обвинению в госизмене, сообщает RT. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. ФСБ считает, что советник главы «Роскосмоса» передавал одной из стран НАТО секретные сведения. Сафронов не признает свою вину.

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