В Кургане за место на рынке, из-за которого покушались на вице-мэра, идет спор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За точку на Некрасовском рынке, принадлежащую когда-то экс-главарю курганской ОПГ «Локомотив» Дмитрию Попову, начался спор. В полицию поступило обращение от организатора ярмарки АО «Курганский центральный рынок», что предприниматель, который сейчас там торгует, якобы препятствует работе. Об этом URA.RU стало известно от источников из бизнеса.

«В павильоны приходили полицейские. Как рассказали сотрудники рынка, они спрашивали правоустанавливающие документы. Говорили, что написано заявление. Эти владельцы занимают точки с давних пор», — рассказал инсайдер.

Со слов другого источника, на все павильоны, расположенные вдоль проспекта Машиностроителей, у владельцев (а это разные люди) есть документы. Приобретались павильоны у родственницы Дмитрия Попова. Договоры купли-продажи (копии имеются в редакции) составлены и заверены нотариусами. «При совершении сделки нотариусы запрашивали информацию в администрации города, которая подтверждала, что на павильоны есть паспорта. Без этого нотариусы не стали бы заверять сделку», — пояснил источник.

Самому Попову через доверенное лицо Дмитрия Якушева участок на Некрасовском рынке был выделен еще при бывшем вице-мэре Викторе Серкове. «Он его отписал после нападения на него [Серкова] с молотком. Позже пострадала (ее облили кислотой — прим. ред.) и Валентина Ветцель [экс-замдиректора МУП „Зауралснаб“], из-за нее был расторгнут договор с одним из предпринимателей и „Локомотив“ потерял часть прибыли от Некрасовского рынка», — припомнил еще один осведомитель.

Позднее в 2007 году павильоны были легализованы мэрией. Схема утверждена управлением архитектуры и строительства, был выдан паспорт на остановочный комплекс. «Предприниматели покупали их на законных основаниях, платили деньги, получали документы. Почему сейчас вдруг встал вопрос о легальности бизнеса?» — задался вопросом источник.

По словам учредителя ООО «Новый рынок» (управляющая компания АО «Курганский центральный рынок») Максима Муравского, обращение в полицию с заявлением было. Активность связана с готовящейся реконструкцией рынка. При этом Муравский конфликт отрицает, поясняет, что полиция разберется. Также с его слов, у предпринимателей не заключен договор с рынком на аренду земельного участка, несмотря на многочисленные просьбы.

В администрацию города направлен запрос о готовящейся реконструкции рынка, а также о соглашении мэрии с АО «Курганский центральный рынок» по проведению ярмарок (которое ранее признавалось УФАС незаконным). В УМВД России по Курганской области URA.RU пообещали прокомментировать обращение в ближайшее время.

Граница спорного участка, выделенного мэрией, обозначена розовым цветом Схема предоставлена читателем URA.RU