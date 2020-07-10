Тюменку с младенцем выгнали из автобуса

Ношение маски в общественном транспорте стало обязательным в Тюменской области с 8 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени женщину выгнали из городского автобуса из-за того, что на ее 11-месячном ребенке не было маски. Об этом тюменка Татьяна Батурина написал в паблике «Топ Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 9 июля.

«Около 14 часов нас с 11-месячным ребенком высадили с автобуса 70, потому что на ребенке не было маски», — посетовала горожанка. По словам Батуриной, она так и не смогла выяснить — прав ли был кондуктор — в Роспотребнадзоре ей заявили, что возраст детей, с которого они обязаны носить маску, определяется правилами транспортного предприятия. В Гортрансе тюменке, наоборот, посоветовали обратиться в Роспотребнадзор.

В региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса URA.RU ответили, что по правилам Роспотребнадзора, что все дети должны носить маску, если не соблюдена социальная дистанция в два метра. «Если же дистанция соблюдается, то детям до семи лет можно отказаться от масок», — рассказали там. Эту же информацию агентству подтвердили и региональном управлении надзорного ведомства.

Ношение маски в общественном транспорте стало обязательным в Тюменской области с 8 июля. За отказ следовать правилам водитель автобуса может прекратить движение и вызвать наряд полиции.