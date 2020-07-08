07 июля 2020
06 июля 2020

Что разрешено и запрещено в Тюменской области во время карантина. СПИСОК с новыми изменениями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобус, медицинская маска, пассажир в автобусе, масочный режим
В 8 июля тюменцы не могут ездить в общественном транспорте без масок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С 8 июля тюменцам запрещено пользоваться общественным транспортом, не надевая медицинскую маску. Кроме того, губернатор Александр Моор продлил в регионе действие режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19 до 21 июля. URA.RU публикует актуальный список ограничений, касающихся жителей области.

В 8 июля, кондукторы водителей автобусов и маршруток вправе отказать тюменцам в проезде, если они не соблюдают требование Роспотребдзора о ношении маски.

Алгоритм действий транспортных работников выглядит так:

  • Водитель (кондуктор) сообщает пассажирам о запрете проезда без масок и просит надеть их;
  • Если у кого-то из пассажиров нет маски, или он отказывается ее надевать, его просят покинуть автобус;
  • В случае отказа кондуктор объявляет, что автобус продолжать движение не будет;
  • Если пассажир и далее отказывается надеть маску, на место вызываются сотрудники полиции.

На улицу можно выходить:

  • Для прогулок по городу;
  • Для выгула собаки или другого питомца;
  • Если вам нужна экстренная помощь;
  • Если вы направляетесь на работу иди возвращаетесь с неё;
  • Для посещения магазина (ТРЦ), предприятий общественного питания, фитнес-центров;
  • Если вы ухаживаете за человеком старше 65 лет;
  • Для занятий спортом на открытом воздухе.

Кому запрещено работать:

  • Кинотеатрам (в том числе, расположенным в ТРЦ);
  • Аттракционам, зоопаркам;
  • Баням, саунам, СПА-центрам; аквапаркам (в закрытом помещении);
  • Дошкольным образовательным учреждениям (кроме дежурных групп). Касается и частных детских садов.

Всем остальным предприятиям работать разрешено, но есть ряд ограничений:

  • Предприятия общепита работают в ограниченном режиме в формате летних веранд и на вынос. Кафе и рестораны. расположенные в ТРЦ, могут работать только на вынос;
  • Термальные источники (в том числе, источник тюменского аквапарка) работают только на открытом воздухе. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;
  • Тренировки в фитнес-центрах проводятся только в индивидуальном режиме.

До 21 июля запрещено:

  • Организовывать и посещать массовые мероприятия;
  • Ходить без маски в магазины, аптеки и другие общественные места;
  • Люди старше 65 лет и тюменцы с хроническими заболеваниями продолжают находиться на самоизоляции.

По последним данным в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразились 3713 человек. За прошедшие сутки опасную болезнь обнаружили у 75 жителей области.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...