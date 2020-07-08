С 8 июля тюменцам запрещено пользоваться общественным транспортом, не надевая медицинскую маску. Кроме того, губернатор Александр Моор продлил в регионе действие режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19 до 21 июля. URA.RU публикует актуальный список ограничений, касающихся жителей области.
В 8 июля, кондукторы водителей автобусов и маршруток вправе отказать тюменцам в проезде, если они не соблюдают требование Роспотребдзора о ношении маски.
Алгоритм действий транспортных работников выглядит так:
- Водитель (кондуктор) сообщает пассажирам о запрете проезда без масок и просит надеть их;
- Если у кого-то из пассажиров нет маски, или он отказывается ее надевать, его просят покинуть автобус;
- В случае отказа кондуктор объявляет, что автобус продолжать движение не будет;
- Если пассажир и далее отказывается надеть маску, на место вызываются сотрудники полиции.
На улицу можно выходить:
- Для прогулок по городу;
- Для выгула собаки или другого питомца;
- Если вам нужна экстренная помощь;
- Если вы направляетесь на работу иди возвращаетесь с неё;
- Для посещения магазина (ТРЦ), предприятий общественного питания, фитнес-центров;
- Если вы ухаживаете за человеком старше 65 лет;
- Для занятий спортом на открытом воздухе.
Кому запрещено работать:
- Кинотеатрам (в том числе, расположенным в ТРЦ);
- Аттракционам, зоопаркам;
- Баням, саунам, СПА-центрам; аквапаркам (в закрытом помещении);
- Дошкольным образовательным учреждениям (кроме дежурных групп). Касается и частных детских садов.
Всем остальным предприятиям работать разрешено, но есть ряд ограничений:
- Предприятия общепита работают в ограниченном режиме в формате летних веранд и на вынос. Кафе и рестораны. расположенные в ТРЦ, могут работать только на вынос;
- Термальные источники (в том числе, источник тюменского аквапарка) работают только на открытом воздухе. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;
- Тренировки в фитнес-центрах проводятся только в индивидуальном режиме.
До 21 июля запрещено:
- Организовывать и посещать массовые мероприятия;
- Ходить без маски в магазины, аптеки и другие общественные места;
- Люди старше 65 лет и тюменцы с хроническими заболеваниями продолжают находиться на самоизоляции.
По последним данным в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразились 3713 человек. За прошедшие сутки опасную болезнь обнаружили у 75 жителей области.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «