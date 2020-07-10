Галина Кулаченко намерена увеличить размер поступлений в бюджет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава регионального минфина Галина Кулаченко заявила о необходимости «мобилизовать доходы»: объем поступлений в бюджет Свердловской области за 6 месяцев 2020 года снизился на 10,5 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение доходов казны связано с падением прибыли предприятий.

«В Свердловской области сформировался хороший опыт работы по мобилизации доходов, который сегодня особенно важен. Только за первый квартал текущего года реализация мероприятий по повышению доходов обеспечила поступление в консолидированный бюджет 2,1 миллиарда рублей», — заявила Кулаченко.

Собеседник URA.RU в региональном правительстве уточнил, что речь идет о переговорах с крупными ФПГ, которые могут для наполнения бюджета выплатить часть налогов авансом.

Всего в бюджет региона за полгода поступило 94,4 миллиарда рублей. В ведомстве отмечают снижение поступлений по налогу на прибыль организаций, НДФЛ и УСН, что объясняется снижением прибыли уральских предприятий, ростом расходов бизнеса, направленных на противодействие пандемии, а также отрицательных курсовых разниц. В то же время поступления остальных налогов в казну региона существенно не отличаются от показателей 2019 года.