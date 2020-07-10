Пациенты вынуждены сидеть на газоне Фото: «Интересный Екатеринбург», «ВКонтакте»

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты поликлиники №14 в Екатеринбурге в больнице, которая специализируется на больных коронавирусом, ждут приема на улице. Фото с длинной очередью из посетителей, расположившихся на газоне, размещены в паблике «Интересный Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте».

«Вот так в поликлинике № 14 ведут прием. Люди на жаре ждут свою очередь, так как внутри места нет. Как вам такая медицина?» — написал автор, который разместил фото на условиях анонимности. Комментаторы отмечают, что такая картина — не редкость. «В Пышме та же история. А тут хотя бы лавочки поставили», — написала Елена Ванжа. «В Тюмени не намного лучше было. Но в начале мая. Только посетителей поменьше. Сейчас тоже жесткий контроль на входе. Люди оперативней расходятся по дежурным и спецам. Да, и в июле болеют меньше», — прокомментировала Валентина Маматова.

Были и те, кто не увидел ничего страшного в ситуации. «Я бы предпочла так ждать, чем в душном здании собирать заразу», — заявила Светлана Свердловская.

«Это пациенты, которые ждут приема врачей неотложной помощи. Внутри предусмотрено соблюдение социальной дистанции, поэтому часть пациентов находится внутри, а часть — снаружи. Это не пациенты амбулаторного КТ-центра. Он расположен с другой стороны», — пояснила URA.RU пресс-секретарь Управления здравоохранения города Екатерина Макашина.