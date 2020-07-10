Названо число россиян с коронавирусом, умерших в мае

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Росстат включил в статистику как умерших с диагнозом «коронавирус», так и тех, у кого вирус вызвал смертельные осложнения других заболеваний Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В мае от коронавируса в России умерли 7444 человека. Общее же число умерших в этом месяце с диагностированным COVID-19 составило 12 452 человека. Об этом говорится в отчете Росстата «О естественном движении населения за май 2020 года».

По данным ведомства, из всех умерших с диагнозом COVID-19 вирус был идентифицирован у 5644 человек. У 1800 заражение коронавирусом осталось под вопросом.

Помимо умерших, в графе «основная причина смерти» которых значился коронавирус, еще 5008 человек умерли от «прочих важных состояний» на фоне вируса. Из этого числа у 1530 человек вирус повлиял на развитие других хронических заболеваний, еще у 3478 человек вирус хоть и был диагностирован, но не оказал никакого влияния на смертельные осложнения.

По данным агентства «Утро.ру», на 10 июля в России зафиксировано 713 936 случаев заболевания коронавирусом. За сутки количество зараженных выросло на 6635 человек, умерло 174 пациента. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Москве — 637 человек. Следом идет Санкт-Петербург (300 человек за сутки). Замыкает тройку Свердловская область с 275 новыми заболевшими.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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