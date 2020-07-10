Путин оценил ситуацию на международной экономической арене

Противостояние на международной экономической арене продолжится, считает глава государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Противостояние между странами на международной экономической арене будет продолжаться. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал российский президент Владимир Путин.

«Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене, оно будет продолжаться», — сказал глава государства.

26 марта Путин во время выступления на саммите G20 подчеркнул, что ситуация с коронавирусом обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. После этого Международный валютный фонд заявил о вхождении мировой экономики в рецессию, пишет RT.

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