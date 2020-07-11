10 июля 2020

Ученые нашли еще одну причину высокой смертности от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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День донора на Соликамской, 6. Екатеринбург, кровь, лаборатория, пробирки, анализ
Избыток глюкозы в крови увеличивает вероятность смерти от коронавируса, считают медики из Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм коронавируса, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения. К такому выводу пришли медики Хуачжунского университета науки и технологий (Китай).

«Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Diabetologia [цитата по ТАСС].

Ученые уверяют, что люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем другие пациенты. Причем это не было связано с развитием ожирения, диабета или других расстройств обмена веществ. В связи с этим медики рекомендуют проводить каждому пациенту с коронавирусом тесты на уровень сахара, а также начать масштабные исследования такой закономерности. Медики предполагают, что избыток глюкозы может способствовать формированию тромбов и воспалений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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