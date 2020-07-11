Генпрокуратура назвала причину гибели туристов группы Дятлова

Генпрокуратура России назвала причину трагедии на перевале Дятлова Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Причиной гибели туристов группы Дятлова на северном Урале в 1959 году стал сход лавины. С таким заявлением выступила Генеральная прокуратура РФ.

«Причиной гибели туристов на перевале Дятлова является лавина», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. По их данным, туристы в срочном порядке выбрались из палаток через разрез. Затем они отошли на 50 метров к каменной гряде, которая сдерживала лавину. Вернуться обратно не удалось. Тогда туристы спустились дальше, разожгли костер, а после вновь попытались найти палатку, но замерзли из-за температуры минус 40 градусов.

Трагедия с гибелью группы туристов под руководством Игоря Дятлова случилась в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области. Произошедшие с группой события эксперты не могли объяснить десятилетиями, напоминает телеканал 360. За это время появились десятки версий того, что могло привести к гибели туристов — от схода лавины и редкой болезни до атаки инопланетян и снежного человека. При этом в каждой из выдвигаемых версий были несостыковки. Позднее Генпрокуратура сообщала, что проверит три из 75 версий трагедии, пишет VSE42.Ru.

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