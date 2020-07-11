Кудрин: экономика России находится в состоянии застоя

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Всероссийский форум
По словам Алексея Кудрина, власти должны активнее бороться с кризисом в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Экономика России сейчас переживает застой. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Мне кажется, этот резерв (Фонда национального благосостояния — прим. ред.) слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2-3 триллиона рублей больше и поддержать как население, так и экономику», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» Кудрина. По его словам, власти должны активнее бороться с кризисом в России, задействовать резервы бюджета. Глава Счетной палаты считает, что поддержка экономики и населения должна быть более существенной.

Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович высказал мнение, что Россия переходит к самому тяжелому периоду кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он отметил, что компании малого и среднего бизнеса вскоре будут вынуждены закрываться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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