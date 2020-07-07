Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса

Компании малого и среднего бизнеса вскоре будут вынуждены закрываться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россия переходит к самому тяжелому периоду кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое мнение высказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса. Конечно, это может в большей степени касается малого и среднего бизнеса. [Проблемы] наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года», — цитирует ТАСС Аркадия Дворковича. Он отметил, что компании малого и среднего бизнеса вскоре будут вынуждены закрываться.

Ранее экономист и первый министр экономики новой России Андрей Нечаев заявил, что предпринимателям, которые оказались в сложном положении нужна реальная помощь, передает «Национальная служба новостей». Он предложил, чтобы малому бизнесу, а также гражданам государство выплачивало деньги.

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