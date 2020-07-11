В транспорте Екатеринбурга постоянно нарушают ограничения по коронавирусу, считает источник в медицинских кругах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбург, вероятно, вышел на искусственное плато по числу зараженных коронавирусом из-за якобы недостаточной диагностики. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Госпитальная летальность вырастет, хотя цифр об инфицированных [коронавирусом] нет, потому что мазки берут очень ограниченно, чтобы не нагнетать. И потому что половина лабораторий тоже болеет», — спрогнозировал источник. По его словам, сейчас в регионе не хватает более строго соблюдения ограничительных мер.

По его предположению, Екатеринбург вышел на «условное плато за счет искусственного занижения диагностики». «Плато не может быть достигнуто без реального снижения частоты новых заражений. А это возможно благодаря: во-первых, массовой вакцинации, во-вторых, достижению коллективного иммунитета, то есть переболеет 70-75% населения, в-третьих, все-таки будут введены и контролироваться элементарные ограничительные меры», — поделился инсайдер.

Он предположил, что проблема регулярных заражений инфекцией заключается в том, что в России принято жить в одном доме целыми поколениями. «Поэтому рост смертности неизбежен, а коек будет еще долго не хватать, сколько ни включи новых. Но любые новые [больницы] — это перепрофилирование других, в которых тоже остро нуждаются люди. И [пациенты которых] тоже начали умирать», — считает источник.

В региональный оперштаб по противодействию коронавируса направлен запрос. Получить оперативный комментарий в Роспотребнадзоре по Свердловской области, в минздраве региона не удалось.