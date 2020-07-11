Популярная блогер Ксения Никитина погибла в ДТП

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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, перчатка
Ксения Никитина выкладывала на YouTube видео о мотоциклах Фото: Илья Московец © URA.RU

Блогер Ксения Никитина врезалась на мотоцикле в трактор на трассе в Подмосковье. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня в Сергиево-Посадском районе погибла мотоблогер Ксения Никитина, столкнувшись с трактором», — приводит ТАСС слова собеседника. Отмечается, что мотоциклистка попала в аварию около 11:20. Полиция проводит проверку ДТП.

Ксения Никитина стала популярна благодаря каналу на YouTube, где размещала видео о мотоциклах. Канал насчитывал 39 тысяч подписчиков, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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