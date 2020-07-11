Популярная блогер Ксения Никитина погибла в ДТП

Ксения Никитина выкладывала на YouTube видео о мотоциклах Фото: Илья Московец © URA.RU

Блогер Ксения Никитина врезалась на мотоцикле в трактор на трассе в Подмосковье. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня в Сергиево-Посадском районе погибла мотоблогер Ксения Никитина, столкнувшись с трактором», — приводит ТАСС слова собеседника. Отмечается, что мотоциклистка попала в аварию около 11:20. Полиция проводит проверку ДТП.

Ксения Никитина стала популярна благодаря каналу на YouTube, где размещала видео о мотоциклах. Канал насчитывал 39 тысяч подписчиков, передает « Царьград ».

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