Сын Бари Алибасова избил мужчину на съемочной площадке

Бари Алибасов-младший избил одного из участников телешоу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сын музыканта и продюсера Бари Алибасова — Бари Алибасов-младший обвинен в избиении человека. По данным СМИ, он избил мужчину во время съемки ток-шоу на одном из федеральных каналов.

«Сын продюсера Бари Алибасова стал фигурантом инцидента с избиением», — передает агентство «Nation News». По некоторым данным, Алибасов-младший напал на экс-помощника продюсера.

В результате инцидента у пострадавшего Андрея Назарова был рассечен лоб. По данным телеканала, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

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