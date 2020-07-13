Экс-мэр Златоуста возвращается в политику

Вячеслав Жилин выдвинулся кандидатом в депутаты горсобрания Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин возвращается в политику. Он будет бороться за мандат депутата горсобрания под флагами партии «За правду!», передает корреспондент URA.RU. Осенью 2019 года Жилин ушел в отставку с поста градоначальника по требованию губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Региональное отделение партии предложило мне баллотироваться в городское собрание и выдвинуло мою кандидатуру. Скорее всего, я соглашусь», — подтвердил URA.RU Жилин. Он также объяснил свое возвращение в политику.

«Главная причина — законодательные проблемы с развитием малых городов, которые мы начали решать в рамках ассоциации „Горный Урал“. Благодаря партии, мы получим серьезного партнера в решении этих проблем на федеральном уровне», — рассказал политик.

Согласно данным облизбиркома, Жилин принял предложение новых соратников и выдвинулся в горсобрание по округу №17. Здесь партия «Единая Россия» выдвинула пенсионера Игоря Егорова. По этому же округу баллотируется как самовыдвиженец действующий депутат горсобрания Василий Быков. Местом работы Жилин указал ИП своей супруги Ульяны Жилиной.

До того как Жилина весной 2012 года избрали мэром Златоуста, он уже был депутатом и занимал пост спикера горсобрания. «Я уже работал и главой города, и председателем горсобрания Златоуста. Поэтому в случае успеха на выборах не претендую на пост спикера», — ответил URA.RU Жилин на вопрос будет ли он бороться за кресло спикера, если вновь получит мандат депутата.

Жилин ушел в отставку с поста главы Златоуст 2 сентября 2019 года по требованию губернатора Текслера. Причиной отставки стало массовое недовольство работой мэра со стороны горожан и нарушения, вскрытые Контрольно-счетной палатой области. В конце апреля Жилин вышел из рядов «ЕР» и вступил в партию «За правду!».