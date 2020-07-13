27-летний житель Алапаевска пострадал, пока переодевался после купания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На реке Нейва под Алапаевском (Свердловская область) был избит местный 27-летний житель Сергей. Проезжавшему мимо мужчине не понравилось, что молодой человек на глазах у его детей переодевал мокрые плавки, сообщает группа во «ВКонтакте» «Алапаевск | Новости».

По предварительным данным, парень после купания встал за автомобиль, чтобы сменить мокрые плавки на сухое белье. В это время мимо проезжала машина, за рулем которой находился местный предприниматель 32-летний ранее судимый мужчина (по данным источника URA.RU в полиции). Он вышел из машины и ударил Сергея ногой в спину. В момент, когда тот попытался встать, мужчина нанес удар ногой ему в лицо. В итоге у Сергея зафиксирован перелом верхней челюсти, сотрясение мозга и кратковременная потеря памяти. Его отвезли в Екатеринбург, где прооперировали, сейчас он проходит лечение в стационаре.

Нападавший объяснил свой поступок тем, что с ним ехали двое его детей. Они увидели голого мужчину, который своим видом их развращал. Поэтому он решил его проучить. Корреспонденту не удалось связаться с мужчиной, поскольку он не берет трубку.

«Сотрудники территориального ОВД из службы участковых уполномоченных проводят проверку по факту случившегося. После получения медицинского заключения о степени тяжести травм, будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.