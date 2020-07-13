В Челябинской области офицер попался на взятке сотрудникам ФСБ

Офицер пытался спасти своих подчиненных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель по тылу командира авиационной части майор Андрей Кожевников попался в Челябинске на попытке дать взятку контрразведчикам. Военному придется выплатить 210 тысяч рублей в виде штрафа, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Офицер решил «замять» расследование кражи военного имущества в своей части. Узнав, кто ведет оперативно-розыскные мероприятия, он предложил контрразведчикам прекратить расследование за взятку. В машине он передал оперативнику конверт, в котором было 100 тысяч рублей. Когда тот убрал его в подлокотник, майора-взяткодателя задержали сотрудники УФСБ по Центральному военному округу.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). В суде прокурор требовал приговорить Кожевникова к году колонии общего режима, миллионному штрафу и лишения воинского звания, сообщили URA.RU в Челябинском гарнизонном суде. Однако в его пользу сыграл ряд смягчающих обстоятельств: наличие маленьких детей, активное сотрудничество со следствием, участие в боевых действиях и государственные награды.

«Суд учел данные о личности виновного и посчитал возможным не лишать его воинского звания „майор“», — пояснили URA.RU в суде. В счет штрафа также будут зачтены 100 тысяч рублей, переданные как взятка.