Судя по кадрам видеозаписи, скорее всего останки принадлежат быкам и коровам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске, в районе так называемых «палиевских дач», местные жители нашли свалку трупов домашних животных. По словам автора видео, вокруг нее стоит невыносимый запах, а сама свалка находится недалеко от реки Обь. Об этом URA.RU рассказала Алла Бундина.

«Дышать здесь невозможно, их (трупов животных — ред.) тут 20-50, я не знаю. Все в опарышах. Вообще здесь все считается водоохранной зоной. Весной здесь везде стояла вода», — добавляет Бундина.

В управлении по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска наличие свалки признали, сообщив, что сегодня же она будет ликвидирована, а вся собранная информация, для поиска виновных в складировании трупов животных, будет направлена в полицию. «Также территория будет дезинфицирована соответствующим образом», — рассказал URA.RU начальник управления по природопользованию и экологии Олег Попенко, добавив, что с юридической точки зрения территория незаконного могильника действительно находится в водоохранной зоне, но фактически риска попадания трупных ядов в водоем нет. «Между местом свалки и рекой проходит грунтовая дорога, риска заражения воды нет однозначно», — заключил Попенко. Также он рассказал, что судя по состоянию останков, лежат они там с зимы.

Источник в городской полиции, в разговоре с журналистом URA.RU, заявил, что велика вероятность того, что причастных к захоронению скота удастся найти, так как на останках присутствуют специальные бирки, которыми маркируются животные.

Ранее URA.RU писало, что похожую свалку нашли в жилом районе Тюмени рядом с поселком Метелево, а до этого подобная свалка была обнаружена на улице Кремлевской рядом с новым жилым микрорайоном «Плеханово».

Автор видео: Алла Бундина