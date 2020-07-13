Россиянке прислали квитанцию за отопление на 30 млрд рублей

Энергетики признали ошибку при начислении суммы Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жительница Самарской области получила квитанцию на оплату коммунальных услуг на 30 миллиардов рублей. В местной энергосбытовой компании данную сумму назвали ошибкой.

«Жительница Самарской области по ошибке получила квитанцию за тепло на 30 млрд руб», — приводит РИА «Новости» поступившую от энергетиков информацию. Реакция женщины на полученную платежку остается неизвестной.

Для ЖКХ Самарской области подобные ошибки — не редкость. В марте этого года жительница Тольятти получила квитанцию за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 12,5 миллиона рублей. Фото квитанции опубликовано в сообществе «Тольятти» во «Вконтакте».

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