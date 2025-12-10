Произошел пожар в торговом центре в Улан-Удэ
10 декабря 2025 в 11:16
Фото: © URA.RU
В Улан-Удэ произошло возгорание в торговом центре «Баянгол». К месту инцидента по повышенному рангу вызова направлены подразделения пожарно-спасательной службы МЧС России. По предварительным данным, из здания самостоятельно вышли около 50 человек.Об этом сообщает МЧС Бурятии.
