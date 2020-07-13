Санатории оказались в сложной финансовой ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предприятия санаторно-курортной отрасли в Пермском крае просят краевое правительство разрешить им работать, несмотря на режим ограничений. Петицию на сайте Сhange.org создала Урало-Сибирская ассоциация оздоровления и гостеприимства. В ней также говорится, что предприятия отрасли до сих пор не получили финансовую поддержку из-за пандемии и «находятся в чрезвычайно сложной ситуации».

«Для многих поселений края санатории являются градообразующими предприятиями, и вопрос возобновления их работы имеет большое значение с точки зрения занятости и доходов населения. Убедительно просим правительство Пермского края рассмотреть возможность принятия решения о скорейшем открытии санаторно-курортных организаций», — указано в обращении ассоциации.

Источник в правительстве Пермского края ранее пояснил URA.RU, что чаще других в период действия ограничительных мер, в правительство обращались предприятия туристической и санаторно-курортной отрасли, а также частные медицинские центры. Они просили краевые власти разрешения на возобновление своей деятельности. В пресс-службе губернатора края запрос о петиции, адресованной правительству, оставили без ответа. Запрос направлен также в региональное министерство промышленности, на момент публикации материала ответ не был получен.

Из-за угрозы распространения коронавируса многие предприятия и организации в Пермском крае в конце марта приостановили свою работу. Постепенно краевые власти ослабили режим самоизоляции. С середины июня возобновили работу медицинские и стоматологические клиники, а с 22 июня — турагентства. Работа организаций санаторно-курортной отрасли в регионе пока не восстановлена