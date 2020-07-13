Инсайдеры рассказали о требованиях к кандидатам от «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Кандидатам в депутаты в Курганской областную думу от «Единой России» подготовили рекомендации по общению с избирателями. Об этом URA.RU рассказали собственные источники, близкие к партии. По словам инсайдера, в рекомендациях говорится, как себя вести и как правильно одеваться.

«Озвучено требование — исключить на встречах с избирателями предметы роскоши. То есть не надевать дорогих костюмов, часов, украшений, не пользоваться дорогим парфюмом», — рассказал инсайдер. Также кандидатам советуют избегать при общении бюрократического языка и шаблонных фраз, а также отписок и отговорок. «Главная мысль, что депутат — это защитник интересов избирателей», — добавил собеседник агентства.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев заявил URA.RU, что партия пока не озвучивала вводных кандидатам. «Сбора кандидатов пока не было. Никаких подобных указаний я лично не давал», — сообщил он. Кафеев также добавил, что у большинства кандидатов-единороссов вообще нет предметов роскоши. Он предположил, что озвученные требования могли придумать для кандидатов нанятые ими политтехнологи.

Выборы в Курганскую областную думу состоятся 13 сентября. Курганцы выберут 17 депутатов по одномандатным округам и 17 — по партийным спискам. Сейчас среди депутатов-списочников 12 представителей «Единой России», по двое — от КПРФ и ЛДПР, один — от «Справедливой России». Согласно данным ГАС «Выборы», пока за места в облдуме будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров», а также один самовыдвиженец — депутат Петуховской районной думы Андрей Панфилов.