Венгрия отказалась открывать границы для россиян

Ограничения на въезд в страну продолжают действовать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Посольство Венгрии в Москве опровергло заявление о том, что страна готова открыть границы для россиян, не зараженных коронавирусом. В диппредставительстве заявили, что их сообщение о смягчении ограничений при въезде в страну было не так интерпретировано.

«Границы не откроют. В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними», — передает РБК заявление посольства страны. Там также уточнили, что в данный момент посещение Венгрии по туристической шенгенской визе запрещено.

В воскресенье посольство Венгрии в Москве на странице в Facebook сообщило, что с 15 июля Венгрия разрешает въезд на территорию страны для граждан России. Для этого, как сообщалось, туристам нужно будет пройти карантин 14 дней и медицинское обследование, а также сдать два отрицательных теста на коронавирус. Однако в понедельник этот пост был удален, пишет агентство Nation News.

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