В КПРФ назвали кандидата на пост губернатора ХМАО

За пост губернатора ХМАО поборется главный региональный коммунист Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

В КПРФ определились с кандидатом на пост губернатора ХМАО на осенних выборах, которого они выдвинут от партии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения коммунистов.

«Принимая во внимание итоги работы в регионе Ханты-Мансийского окружного отделения КПРФ Президиум ЦК КПРФ выдвинул кандидатуру первого секретаря окружного комитета КПРФ ХМАО Алексея Савинцева на должность губернатора ХМАО», — добавил официальный представитель партии, сообщив, что сегодня Савинцев находится в Тюмени, где проводит все необходимые встречи и консультации.

Ранее Савинцев избирался депутатом думы Советского района, членом Общественной палаты ХМАО и работал главой города Советский, в 2016 году Савинцев стал депутатом думы Югры, где возглавил фракцию КПРФ и был назначен заместителем думского комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению.

Ранее URA.RU писало, что со своими кандидатами на пост губернатора Югры уже определились представители «Единой России» и ЛДПР. По-прежнему ничего не известно о пуле кандидатов от регионального отделения партии «Справедливая Россия».