12 июля 2020
11 июля 2020
10 июля 2020

В Пермском крае продлили карантин из-за коронавируса. Но людей будут развлекать

© Служба новостей «URA.RU»
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Балатовский парк. Пермь, аттракцион, колесо обозрения, парк развлечений
В пермских парках вновь заработают аттракционы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Карантинные ограничения в Пермском крае продлены до 28 июля, рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Одновременно с этим введены новые послабления: открываются аттракционы, стадионы и кафе с окнами без стекол.

«Одобрены изменения в режим ограничений, действующих в крае. Речь идет о разрешении работы открытых стадионов, проведении речных круизов длительностью более 5 дней, работы аттракционов в парках при условии соблюдения социальной дистанции и только на открытом воздухе — без кабинок», — сообщает региональный оперативный штаб.

Также легализована работа кафе с панорамными окнами, но без остекления, которые фактически уже начали функционировать под видом летних кафе. Указ губернатора о введении новых послаблений будет подписан в ближайшее время

Всего в Пермском крае зарегистрировано 4474 случая заражения коронавирусной инфекцией, 163 человека в результате болезни скончались, 3352 — выздоровели. Из-за действующих ограничений люди должны в общественных местах и на работе находиться в масках и перчатках. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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