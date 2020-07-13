В пермских парках вновь заработают аттракционы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Карантинные ограничения в Пермском крае продлены до 28 июля, рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Одновременно с этим введены новые послабления: открываются аттракционы, стадионы и кафе с окнами без стекол.

«Одобрены изменения в режим ограничений, действующих в крае. Речь идет о разрешении работы открытых стадионов, проведении речных круизов длительностью более 5 дней, работы аттракционов в парках при условии соблюдения социальной дистанции и только на открытом воздухе — без кабинок», — сообщает региональный оперативный штаб.

Также легализована работа кафе с панорамными окнами, но без остекления, которые фактически уже начали функционировать под видом летних кафе. Указ губернатора о введении новых послаблений будет подписан в ближайшее время

Всего в Пермском крае зарегистрировано 4474 случая заражения коронавирусной инфекцией, 163 человека в результате болезни скончались, 3352 — выздоровели. Из-за действующих ограничений люди должны в общественных местах и на работе находиться в масках и перчатках. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.