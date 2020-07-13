В Пермском крае новый всплеск заражения коронавирусом

В Пермском крае зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае вновь растет число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущими сутками число новых заболевших увеличилось на десять, а общее число инфицированных достигло 4474 человек.

«Пермский край — 71 [новый случай заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения инфекции (Rt) незначительно снизился, до 0,95 (12 июля — 0,99). Региональный оперативный штаб сообщает, что среди заболевших шестеро детей. Большая часть (51 человек) проходит лечение в домашних условиях, 20 человек госпитализированы.

Всего с начала пандемии в Прикамье зафиксировано 4474 случая заражения коронавирусной инфекцией. В результате болезни скончались 163 человека, 3352 — выздоровели. Сейчас в больницах региона находится 852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.