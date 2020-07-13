12 июля 2020
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В Пермском крае новый всплеск заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, старый трамвай
В Пермском крае зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае вновь растет число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущими сутками число новых заболевших увеличилось на десять, а общее число инфицированных достигло 4474 человек.

«Пермский край — 71 [новый случай заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения инфекции (Rt) незначительно снизился, до 0,95 (12 июля — 0,99). Региональный оперативный штаб сообщает, что среди заболевших шестеро детей. Большая часть (51 человек) проходит лечение в домашних условиях, 20 человек госпитализированы.

Всего с начала пандемии в Прикамье зафиксировано 4474 случая заражения коронавирусной инфекцией. В результате болезни скончались 163 человека, 3352 — выздоровели. Сейчас в больницах региона находится 852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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