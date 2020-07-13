Названы продукты, убивающие коронавирус

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Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, капуста, овощи, продукты, морковь, тыква, еда, потребительская корзина
В борьбе с болезнью поможет квашеная капуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Квашеная капуста и капустный салат помогают организму в борьбе с коронавирусом. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, пульмонолог из университета Монпелье во Франции Жан Буске.

«Я изменил свой рацион, и он включает сырую капусту три раза в неделю, квашеную капусту один раз в неделю, кефир на завтрак и маринованные овощи», — цитирует Буске английское издание The Sun. Также ученый похвалил корейское блюдо кимчи. Он уверен, что вещества, содержащиеся в капусте и других блюдах, препятствуют распространению коронавируса.

Буске объяснил, что на фоне распространения пандемии очень много внимания уделяется вирусу, но слишком мало рациону питания больных. В Южной Корее и Германии капуста — часть обычного рациона граждан. В этих странах уровень смертности относительно низкий, напомнил ученый. Он считает, что именно питание повлияло на течение болезни, отмечает издание «Царьград».

В России смертность от COVID-19 также оказалась очень низкой, заявил президент страны Владимир Путин. Она не достигает и 1% на 100 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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