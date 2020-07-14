В Челябинске ждут решения по шествию «Бессмертного полка»

Дата «Бессмертного полка» в Челябинске пока не определена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дата проведения «Бессмертного полка» в городах и районах Челябинской области будет определена после заседания центрального штаба общероссийского движения в Москве 16 июля. Об этом URA.RU сообщил координатор движения в Челябинске Игорь Белехов.

«Президент России Владимир Путин ранее назвал ориентировочную дату проведения „Бессмертного полка“ — 26 июля, — отметил в разговоре с URA.RU Белехов. — 16 июля состоится заседание центрального штаба». Как отметил Белехов, на заседании будет учитываться эпидемиологическая обстановка по стране и в регионах.

«К 26 июля Челябинская область, скорее всего, не будет готова к тому, чтобы провести такое массовое мероприятие как „Бессмертный полк“, — рассказал URA.RU источник в челябинском правительстве. — Даже если область к тому времени выйдет на третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. Поэтому пока даже новая дата парада, который не стали проводить 24 июня, не обсуждается».

Источник в центральном штабе сообщил, что в Москве могут принять решение о переносе акции на осень. «Чтобы не получилось как с парадом Победы, — пояснил инсайдер. — Где-то парад был, а где-то его проводить не стали из-за роста заражений COVID-19».

Белехов в разговоре с URA.RU подтвердил, что позиция штаба состоит в том, чтобы «Бессмертный полк» прошел по всей стране, а не в отдельно взятых регионах. «Хотя мы полностью готовы к акции и уже давно обеспечили все муниципалитеты необходимой атрибутикой. В этом нам помогло правительство области, — пояснил он. — Так что провести акцию можем в любой момент».