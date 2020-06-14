13 июня 2020
12 июня 2020
11 июня 2020

В Челябинской области отказались от парада Победы 24 июня

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт-объекты, скульптуры в масках на Кировке. Челябинск, маски, эпидемия, карантин, скульптуры, кировка, коронавирус, дама-модница
В Челябинской области сохраняются риски распространения коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске не будут проводить парад Победы 24 июня. Правительство региона приняло соответствующее решение из-за эпидемиологической обстановки.

«Принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске», — говорится в сообщении пресс-службы правительства в Telegram.

Решение было принято на основании рекомендаций медиков. Отмечается, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, сохраняются риски дальнейшего распространения COVID-19.

Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Позднее президент России Владимир Путин назначил днем проведения парада 24 июня.

Согласно данным федерального оперштаба, за все время распространения коронавируса в России в Челябинской области было выявлено 4482 случая коронавируса, из них 141 за последние сутки. За все время пандемии в регионе выздоровело 2399 человек, скончалось 43.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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