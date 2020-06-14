В Челябинской области отказались от парада Победы 24 июня

В Челябинске не будут проводить парад Победы 24 июня. Правительство региона приняло соответствующее решение из-за эпидемиологической обстановки.
«Принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске», — говорится в сообщении пресс-службы правительства в Telegram.
Решение было принято на основании рекомендаций медиков. Отмечается, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, сохраняются риски дальнейшего распространения COVID-19.
Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Позднее президент России Владимир Путин назначил днем проведения парада 24 июня.
Согласно данным федерального оперштаба, за все время распространения коронавируса в России в Челябинской области было выявлено 4482 случая коронавируса, из них 141 за последние сутки. За все время пандемии в регионе выздоровело 2399 человек, скончалось 43.
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