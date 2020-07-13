Кроме шофера в ДТП никто не пострадал Фото: «Инцидент Екатеринбург», ВК

В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина в дерево врезался маршрутный автобус. О ДТП сообщают в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Авария произошла возле гимназии № 9 рядом с перекрестком проспекта Ленина-улицы 8 Марта.

«Аавтобус разворачивался и каким-то образом въехал в дерево. По пострадавшим пока не известно, только что подъехали две реанимации» — пишут в сообществе.

По предварительным данным, автобус врезался в дерево после столкновения с лекговым автомобилем. По словам водителя автобуса, он был ослеплен солнцем. Двое пострадавших пассажиров автобуса с ушибом коленей и ЧМТ доставлены в ГКБ № 23.

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU пообещали сообщить подробности позже.

«Пока не понятно, что произошло. Есть противоречивая информация от водителя и очевидцев. Будем ориентироваться на показания бортового компьютера и результаты расследования ГАИ. Раньше завтрашнего дня определенность у нас не появится», — заявил URA.RU директор Гортранса Сергей Нугаев по поводу ДТП.

Водитель врезался в дерево при маневре на проспекте Ленина Фото: «Инцидент Екатеринбург», ВК