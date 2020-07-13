12 июля 2020

Главный айтишник Свердловской области усиливает команду

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципальных образований Свердловской области, посвященное реализации национальных проектов. Свердловская область, Верхняя Сысерть, гущин юрий
Должность займет специалист, знакомый Юрия Гущина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Должность заместителя директора департамента информатизации и связи Свердловской области Юрия Гущина займет Михаил Пономарьков. Соответствующий указ, по данным информированных источников URA.RU, подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Ожидается, что Пономарьков приступит к своим обязанностям с 14 июля. По данным инсайдеров, он знаком с Юрием Гущиным по его прежней работе ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ). «Очевидно, Гущин решил усилить свои позиции, взяв на работу старого знакомого», — предположил собеседник агентства.

Создание департамента информатизации и связи было завершено в сентябре 2017 года. Юрий Гущин возглавил его в июле 2018 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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