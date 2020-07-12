В России будет переписан ряд законов, заявил Павел Крашенинников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В РФ будут переписаны законы о культуре, Госсовете и науке. С таким заявлением выступил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В рамках работы над внесением поправок в Конституцию с нуля будут написаны законы о культуре, о Госсовете и о науке», — пишут «Известия» со ссылкой на Крашенинникова. Разработка новых текстов законов уже ведется, отметил он.

Были созданы семь подгрупп, которые следят за разработкой законопроектов, положения которых были закреплены в Конституции, отметил Крашенинников. По его словам, речь идет о таких направлениях, как организация государственной муниципальной службы, публичной власти, выборов; судебная система и прокуратура; оборона и безопасность; семья и образование; медицина, культура, экология; социальные гарантии; экономика и институты гражданского общества.

Основная часть законопроектов, вероятно, будет внесена после летних парламентских каникул, заключил Крашенинников. Они начнутся с 24 июля.

Внести поправки в Конституцию РФ предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в январе. После этого была создана рабочая группа по разработке изменений в основной закон страны. Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию России проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, поддержали внесение изменений более 70% россиян, напоминает «Национальная служба новостей». Позднее Путин обратился к россиянам с благодарностью, передает RT.

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