13 июля 2020
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11 июля 2020

Из пермской психбольницы сбежал мужчина. Он убил таксиста и сжег его авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступление произошло в Пермском районе в ночь на 10 июля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из пермской психиатрической клиники сбежал мужчина, который 10 июля убил таксиста и сжег его автомобиль, чтобы скрыть следы преступления, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Убийство и нападение произошло в деревне Байболовка Пермского района, а автомобиль был сожжен в поселке Сылва того же района.

«29-летний молодой человек вызвал такси, чтобы доехать из поселка Сылва в деревню Байболовка. Прибыв в пункт назначения, между 58-летним водителем и пассажиром произошел конфликт из-за того, что последний отказался платить за проезд», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что после этого мужчина, который ранее сбежал из клиники, нанес ножом множественные удары таксисту, забрал личные вещи, выкинул тело и уехал на его машине обратно в Сылву.

Отмечается, что мужчина должен был проходить принудительное лечение в клинике по решению суда. За какие действия его туда поместили — не уточняется. Сейчас следователями СУ СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), а подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В деревне Байболовка находится одна из психиатрических клиник региона. Предположительно, подозреваемый мог сбежать именно из этого медицинского учреждения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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