«Газпром» получил убыток в первом квартале впервые с 2015 года

В первом квартале 2020 года компания «Газпром» получила убыток в 116,25 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это первые потери компании с 2015 года.
Согласно отчету компании, такой убыток «Газпром» понес в январе—марте 2020 года. В то же время чистая прибыль за аналогичный период прошлого года составила 535,908 млрд рублей. За отчетный период выручка компании сократилась на 24,1% и составила 1,74 трлн рублей. «Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны», — цитирует
Ранее стало известно, что доходы от экспорта российского золота во втором квартале этого года превысили выручку от экспорта трубопроводного газа. За второй квартал 2020 года «Газпром» отчитался о продаже газа на сумму 3,5 миллиарда долларов, что является минимальным показателем с 2002 года.
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