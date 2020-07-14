«Газпром» получил убыток в первом квартале впервые с 2015 года

«Газпром» потерял более 116 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В первом квартале 2020 года компания «Газпром» получила убыток в 116,25 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это первые потери компании с 2015 года.

Согласно отчету компании, такой убыток «Газпром» понес в январе—марте 2020 года. В то же время чистая прибыль за аналогичный период прошлого года составила 535,908 млрд рублей. За отчетный период выручка компании сократилась на 24,1% и составила 1,74 трлн рублей. «Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны», — цитирует RNS представителей «Газпрома».

Ранее стало известно, что доходы от экспорта российского золота во втором квартале этого года превысили выручку от экспорта трубопроводного газа. За второй квартал 2020 года «Газпром» отчитался о продаже газа на сумму 3,5 миллиарда долларов, что является минимальным показателем с 2002 года.

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