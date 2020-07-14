Ключевыми темами онлайн сессии станут новые подходы и форматы корпоративного образования Фото: Анна Майорова © URA.RU

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 15 июля пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему «Производственный персонал: из офлайна в онлайн или…?». Эфир стартует в 12:00 по московскому времени.

В онлайн-встрече примут участие представители отечественной промышленности. Они обсудят возможности, которые существуют сегодня для качественных перемен в области профессионального образования. Ключевыми темами онлайн сессии станут новые подходы и форматы корпоративного образования, сотрудничество ВУЗов и ССУЗов, способы развития навыков и роль образования в формировании актуальных специалистов.

Делиться своим видением ситуации будут замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, первый зам губернатора Свердловской области Алексей Орлов, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова, директор по организационному развитию и персоналу ЧТПЗ Оксана Назарова, заместитель гендиректора по управлению персоналом ПАО ТМК Елена Позолотина и другие. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.