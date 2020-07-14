Курский губернатор штрафует чиновников за орфографические ошибки

Иногда чиновники пишут официальные письма с ошибками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чиновников Курской области штрафуют за орфографические ошибки в официальных письмах. Ранее глава региона Роман Старовойт делал устные замечания своим подчиненным за неграмотность, но позже решил прибегнуть к дисциплинарному взысканию.

Как заявил губернатор, за последний год он лично находил ошибки в 6-7 официальных письмах. Это, по мнению Старовойта, не может быть допустимым, поскольку любой неправильно поставленный знак может изменить смысл написанного. «Безграмотность сотрудника — это повод задуматься о соответствии человека занимаемой должности», — заявил «Газете.Ru» губернатор Курской области.

По словам Старовойта, всех сотрудников областной администрации тестируют на знание русского языка. После последних двух случаев с ошибочным написанием писем виновники этого были лишены квартальной премии.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников, напоминает RT. Однако председатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что этот проект невозможно реализовать, поскольку пока в России непонятно, что такое грамотный русский язык, передает телеканал 360.

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