Трое российских военных ранены в результате взрыва в Сирии

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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, оружие, вооружение, Сирия, война
Это уже не первая попытка нападения террористов на российских военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Война в Сирии

В Сирии террористы подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования российской колонны. Пострадали трое военнослужащих.

«Трое российских военнослужащих легко ранены при подрыве СВУ», — цитирует РИА «Новости» Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике. Сообщается, что инцидент произошел во время следования российской колонны.

Месяц назад во время патрулирования трассы М4 в сирийской провинции Идлиб российский бронетранспортер БТР-82А подорвался на самодельной дистанционно управляемой бомбе. В результате инцидента никто из личного состава не пострадал, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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