Трое российских военных ранены в результате взрыва в Сирии

В Сирии террористы подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования российской колонны. Пострадали трое военнослужащих.
«Трое российских военнослужащих легко ранены при подрыве СВУ», — цитирует РИА «Новости» Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике. Сообщается, что инцидент произошел во время следования российской колонны.
Месяц назад во время патрулирования трассы М4 в сирийской провинции Идлиб российский бронетранспортер БТР-82А подорвался на самодельной дистанционно управляемой бомбе. В результате инцидента никто из личного состава не пострадал, напоминает «
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