В Сирии во время патрулирования подорвался российский БТР

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БТР был подорван самодельным дистанционным устройством Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ
новость из сюжета
Война в Сирии

Во время патрулирования трассы М4 в сирийской провинции Идлиб российский бронетранспортер БТР-82А подорвался на самодельной дистанционно управляемой бомбе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

«В результате подрыва боевиками взрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер», — приводит агентство слова Конашенкова.

В Минобороны рассказали, что инцидент произошел на трассе М4 между городами Эриха и Урум-эль-Джауза. Никто из личного состава не пострадал.

Неделю назад российский патруль также попал в засаду на севере Сирии. Тогда, по информации RT, на пути патруля взорвалось маломощное самодельное устройство. В результате взрыва также никто не пострадал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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