В Сирии во время патрулирования подорвался российский БТР

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Неделю назад российский патруль также попал в засаду на севере Сирии. Тогда, по информации RT , на пути патруля взорвалось маломощное самодельное устройство. В результате взрыва также никто не пострадал.

В Минобороны рассказали, что инцидент произошел на трассе М4 между городами Эриха и Урум-эль-Джауза. Никто из личного состава не пострадал.

«В результате подрыва боевиками взрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер», — приводит агентство слова Конашенкова.

Во время патрулирования трассы М4 в сирийской провинции Идлиб российский бронетранспортер БТР-82А подорвался на самодельной дистанционно управляемой бомбе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

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