Минпросвещения: четверть российских школ готовы к дистанту

К качественной дистанционной работе готовы лишь четверть российских школ. Об этом во вторник заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«25% школ готовы к качественному дистанционному образованию. Остальные нуждаются в поддержке», — цитирует РИА «Новости» Кравцова.
Ранее в Минпросвещения подчеркивали, что дистанционное обучение не сможет целиком вытеснить очное обучение. В частности, президент РФ Владимир Путин говорил, что дистанционное обучение не сможет заменить личное общение ученика с учителем, напоминает «Общественное телевидение России». Однако в июле Сергей Кравцов заявил, что традиционное образование в стране продолжат объединять с дистанционным.
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