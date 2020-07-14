Минпросвещения: четверть российских школ готовы к дистанту

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Заниматься успешным дистанционным обучением пока могут не все школьники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К качественной дистанционной работе готовы лишь четверть российских школ. Об этом во вторник заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«25% школ готовы к качественному дистанционному образованию. Остальные нуждаются в поддержке», — цитирует РИА «Новости» Кравцова.

Ранее в Минпросвещения подчеркивали, что дистанционное обучение не сможет целиком вытеснить очное обучение. В частности, президент РФ Владимир Путин говорил, что дистанционное обучение не сможет заменить личное общение ученика с учителем, напоминает «Общественное телевидение России». Однако в июле Сергей Кравцов заявил, что традиционное образование в стране продолжат объединять с дистанционным.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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