Минпросвещения оставит дистанционное образование в России

Традиционное образование в России продолжат объединять с дистанционным. Об этом в среду, 8 июля, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«[Традиционное обучение и информационные технологии] должны работать вместе», — цитирует «Интерфакс» министра. По его словам, таким образом в стране зарождается «новая дидактика», на пороге которой находится российская система образования.
Ранее в Минпросвещения подчеркивали, что дистанционное обучение не сможет целиком вытеснить очное обучение. В ведомстве уже заявили, что 1 сентября российские ученики вернутся в классы. Однако школы не станут проводить традиционные линейки. По словам Кравцова, мероприятия пройдут в другом формате.
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