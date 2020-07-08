Минпросвещения оставит дистанционное образование в России

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В российских школах традиционное образование будет совмещено с дистанционным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Традиционное образование в России продолжат объединять с дистанционным. Об этом в среду, 8 июля, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«[Традиционное обучение и информационные технологии] должны работать вместе», — цитирует «Интерфакс» министра. По его словам, таким образом в стране зарождается «новая дидактика», на пороге которой находится российская система образования.

Ранее в Минпросвещения подчеркивали, что дистанционное обучение не сможет целиком вытеснить очное обучение. В ведомстве уже заявили, что 1 сентября российские ученики вернутся в классы. Однако школы не станут проводить традиционные линейки. По словам Кравцова, мероприятия пройдут в другом формате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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