«Аэрофлот» отдаст свои основные маршруты авиакомпании «Победа»

Группа компаний «Аэрофлот» передаст своему лоукостеру «Победа» основные маршруты. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с премьер министром РФ Михаилом Мишустиным.
«„Победа“, встав на маршруты „Аэрофлота“, существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов», — цитирует Савельева РБК. Согласно его прогнозу, это позволит снизить цены на билеты в эконом-классе примерно на 30%. Как отметил гендиректор «Аэрофлота», порядка 10% билетов лоукостер сейчас продает по 499 рублей в то время, как раньше цена составляла 999 рублей.
Согласно новой стратегии, которую подготовила группа, к 2028 году «Победа» станет крупнейшей авиакомпанией в стране. Она будет использовать 170 самолетов и перевозить от 55 до 65 млн человек ежегодно. Для сравнения в 2019 году лоукостер обслужил 10,3 млн пассажиров. «Аэрофлот», в свою очередь, планирует оставаться на отметке 35-40 млн пассажиров в год и сосредоточить свое внимание на дальнемагистральных рейсах. Таким образом авиаперевозчик станет «пятизвездочной компанией».
«Победа» поэтапно возобновила программу полетов по России с начала лета. Цены на внутренние рейсы оказались в среднем почти втрое ниже прошлогодних.
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