Пермская власть приобрела права на «Амкар»

Исключительные права на бренд «Амкар» перешли Центру спортивной подготовки Пермского края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Исключительные права на товарный знак «Амкар» получило правительство Пермского края. Документ (есть в распоряжении URA.RU) о передаче прав зарегистрирован 14 июля Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Имя и адрес приобретателя [исключительных прав на товарный знак „Амкар“]— государственное краевое бюджетное учреждение „Центр спортивной подготовки Пермского края“», — сказано в тексте документа. Предыдущим владельцем бренда была АНО дополнительного образования «Центр подготовки молодых футболистов „Амкар“».

Экс-капитан ФК «Амкар» Алексей Попов рассказал URA.RU, что стоимость сделки составляет от одного до пяти миллионов рублей. При этом для возрождения команды необходимо еще около 40 миллионов рублей, которые должен будет выделить край и спонсор в равных частях. «Клуб будет существовать только при условии софинансирования (50/50). При этом край не будет содержать две команды — „Звезду“ и „Амкар“, выступающие в двух уровнях. Взять столько футболистов просто не от куда», — уточняет Попов. Он полагает, что выступление возрожденный «Амкар» сможет начать только через год, поскольку сейчас уже регистрируются команды второй лиги (где сможет играть «Амкар») и совсем скоро стартует чемпионат.

«Амкар» был ликвидирован летом 2018 года. В ноябре того же года суд признал футбольный клуб банкротом. В отношении него было введено конкурсное производство. Пермяки сравнивали ликвидацию футбольного клуба с уходом из Перми маэстро Теодора Курентзиса и вменяли это в вину бывшему руководству регионом. Весной-летом 2020 года появились слухи о возможном возрождении «Амкара» и возвращении Курентзиса.

ОБНОВЛЕНО в 16:39 14 июля 2020 года:

В пресс-службе министерства спорта Пермского края сообщили URA.RU, что передача бренда прошла на безвозмездной основе. «Для Пермского края важно было сохранить бренд, это история спорта. Он находится в собственности ЦСП, решений о его дальнейшем использовании пока не принято», — уточнили в пресс-службе министерства.