Судьбу пермского футбольного клуба-банкрота хотят решить без главного кредитора

Экс-президент «Амкара» Геннадий Шилов пытался перенести собрание кредиторов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-президент футбольного клуба-банкрота «Амкар» Геннадий Шилов не смог перенести сроки собрания кредиторов. Он требует изменить дату встречи, чтобы лично поприсутствовать на мероприятии.

Собрание кредиторов для представления положения о порядке продажи имущества должника должно было состояться до 13 августа. Но экс-президент «Амкара», который является крупнейшим кредитором клуба (77,7% от общего количества голосов, включенных в реестр требований кредиторов ОО ФК «Амкар»), указывал, что не может участвовать в мероприятии, поскольку находится в отъезде. Основная претензия Шилова состоит в том, что проведение собрания без его участия «нарушает его права законные интересы».

Связаться с Геннадием Шиловым по имеющемуся в распоряжении «URA.RU» телефону не удалось. На звонок корреспондента он не ответил.

В мае арбитражный суд Пермского края включил требования Шилова в размере 257 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов «Амкара». Займы были выданы футбольному клубу Шиловым в период с 2011 по 2018 годы. Таким образом экс-президент «Амкара» стал крупнейшим кредитором своего бывшего клуба. Ранее финансовые требования к клубу на сумму 543 млн рублей предъявило минспорта Пермского края. «Амкар» был ликвидирован летом 2018 года. В ноябре того же года суд признал футбольный клуб банкротом. В отношении него было введено конкурсное производство.