Деньги можно будет потратить на покупку квартиры у застройщика Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские многодетные семьи получат выплаты в сотни тысяч рублей от регионального правительства. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Александр Моор. Ранее семьи, воспитывающие от трех детей, могли претендовать только на земельный участок под строительство дома.

«За девять лет реализации программы в регионе участки получили более 8850 семей. Но есть и те, особенно в сельских районах, кому не нужна земля. Они не используют эту льготу, либо продают участок. Теперь мы изменили ситуацию. Многодетные семьи получили альтернативу — выбирайте то, что необходимо именно вам — земля либо выплата за нее», — написал глава региона.

По словам Моора, минимальный размер соцвыплаты для семьи с тремя детьми составит 323 250 рублей. За четвертого и каждого последующего ребенка полагается по 64 250 рублей.

Деньги можно потратить на:

приобретение квартиры на первичном рынке (у застрощика);

первоначальный взнос при получении ипотеки;

погашение основной суммы долга или процентов по ипотеке;

покупку квартиры по договору долевого участия.

Средства будут зачисляться напрямую банку или застройщику. Для получения выплаты в 2020 году заявление нужно подать до 31 июля, для получения в 2021 году — до 31 августа.