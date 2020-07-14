Медведев признал возможность появления новых волн коронавируса

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев считает, что гарантий в эффективности лекарств от коронавируса не существует Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил появления новых волн коронавируса в стране. Об этом он рассказал во время международного круглого стола с участием руководства парламентских партий разных стран.

«Никто, к сожалению, не может дать гарантий, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны», — передает РИА «Новости» слова Медведева. Он отметил, что пока не известно будут ли эффективны препараты от коронавируса, которые сейчас готовятся. По словам Медведева, результата в борьбе с пандемией можно добиться только совместными усилиями.

Также зампред Совбеза РФ обратил внимание на высказывание инфекциониста из США, который заявил, что многим кажется, что эпидемия пошла на спад, но возможно — это только начало. Медведев призвал прислушаться к мнению ученого, поскольку тот находится в стране, где выявлены миллионы заболевших.

Американский врач Чад Крилич выразил мнение, что в мире может наступить третья волна коронавируса на фоне сезонной вспышки заболеваемости гриппом. По его словам, начало волны будет завесеть от того, как люди будут соблюдать меры безопасности.

В России началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT. В Минобороны РФ сообщили, что жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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