Медведев признал возможность появления новых волн коронавируса

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В России началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT . В Минобороны РФ сообщили, что жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается.

Американский врач Чад Крилич выразил мнение, что в мире может наступить третья волна коронавируса на фоне сезонной вспышки заболеваемости гриппом. По его словам, начало волны будет завесеть от того, как люди будут соблюдать меры безопасности.

Также зампред Совбеза РФ обратил внимание на высказывание инфекциониста из США, который заявил, что многим кажется, что эпидемия пошла на спад, но возможно — это только начало. Медведев призвал прислушаться к мнению ученого, поскольку тот находится в стране, где выявлены миллионы заболевших.

«Никто, к сожалению, не может дать гарантий, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны», — передает РИА «Новости» слова Медведева. Он отметил, что пока не известно будут ли эффективны препараты от коронавируса, которые сейчас готовятся. По словам Медведева, результата в борьбе с пандемией можно добиться только совместными усилиями.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил появления новых волн коронавируса в стране. Об этом он рассказал во время международного круглого стола с участием руководства парламентских партий разных стран.

Дмитрий Медведев считает, что гарантий в эффективности лекарств от коронавируса не существует Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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