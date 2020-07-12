Врач из США заявил о третьей волне коронавируса

Новая волна может прийти вместе с сезонной вспышкой гриппа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В мире может наступить третья волна коронавируса — на фоне сезонной вспышки заболеваемости гриппом. Такое мнение высказал американский врач Чад Крилич.

«Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Потом будет и третий», — заявил он в интервью Deutsche Welle. Крилич отмечает, что начало третьей волны зависит от того, как люди будут соблюдать меры безопасности. По его словам, властям нужно запастись средствами защиты, тестами и масками.

По мнению Крилича, начало новой волны инфекции зависит также от изобретения вакцины. Он считает, что информация о скором появлении вакцины —попытка выдать желаемое за действительное, передает Lenta.ru.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что меры профилактики позволят россиянам пережить вторую волну коронавируса без самоизоляции. По его словам, COVID-19 может стать одним из респираторных заболеваний, которое будет обостряться осенью. Если россияне будут следить за своим весом, закаляться, правильно питаться и откажутся от курения, то смогут укрепить иммунитет и противостоять болезни.

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